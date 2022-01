Un entrepreneur agricole du Finistère en lice pour l'élection de Mister France

Ça lui est tombé dessus par hasard. Guillaume Letur a été démarché sur les réseaux sociaux pour participer à Mister Finistère. Et il n'a pas hésité. "Je suis assez curieux, j'aime la compétition aussi. Pour moi c'était un challenge de plus dans ma vie, je me suis dit pourquoi pas essayer et me donner à fond".

A sa grande surprise, il décroche l'écharpe départementale puis celle début novembre de Mister Bretagne. A mille lieues de ses Monts d'Arrée, Guillaume découvre comment poser pour les photographes et défiler sur une scène. "Je ne venais pas du tout de ce milieu-là donc j'ai dû apprendre les codes, les façons de faire. J'ai appris beaucoup de choses".

Bac+5

Quoi qu'il arrive, le jeune homme n'envisage pas de changer de vie. Titulaire d'un double Master (bac+5), il est aujourd'hui chargé de projet en recherche et développement dans une coopérative agricole tout en gérant sa propre exploitation de céréales bio à Commana. Guillaume travaille parallèlement à un nouveau projet. Alors c'est sans pression qu'il aborde cette élection : "Si je ne gagne pas j'aurais juste passé un bon moment, ça m'ira très bien". Le métier de mannequin, très peu pour lui. Ma passion, dit-il, "c'est d'entreprendre pour le territoire".

Infos pratiques élection de Mister France 2022 samedi 22 janvier à partir de 20h au cirque Bormann-Moreno à Paris. Retransmis en streaming (payant) sur internet.