Un entrepreneur réalise un Tour de France à vélo pour l'association "Les Petits Princes"

Parti de Paris le 8 juillet, Alexandre Olive s'est lancé dans un Tour de France solidaire à vélo, au profit de l'association "Les Petits Princes". Cet entrepreneur parisien passe par la Bretagne ces dimanche et lundi. Il souhaite réunir 5000€ pour réaliser les rêves d'enfants malades.

Arrivé à Saint-Malo depuis Vire en Normandie ce dimanche 12 juillet, Alexandre Olive va rejoindre Mûr-de-Bretagne ce lundi. Ce chef d'entreprise spécialisée en événementiel s'est lancé un pari fou : réaliser un Tour de France solidaire à vélo, avec comme objectif de récolter 5000€ de dons pour l'associations les "Petits Princes" qui réalise chaque année les rêves d'enfants malades.

Alexandre Olive est aidé par ses collaborateurs pour réaliser cette performance : "Puisqu'on utilise moins mon métier en ce moment, et bien on met à disposition notre compétence pour cette association. Notre savoir-faire, notre envie d'écrire, notre envie de faire sourire les gens à travers notre métier et notre passion, s'inscrit complètement avec les Petits Princes."

Alexandre Olive a déjà fait quelques rencontres depuis le début de son Tour de France le 8 juillet - Alexandre Olive

Alexandre va décomposer son Tour de France en 24 étapes de 100 kilomètres par jour environ. Afin d'en profiter également "pour pouvoir être contemplatif, et surtout faire des rencontres humaines." La cagnotte lancée par Alexandre Olive est à retrouver ici.