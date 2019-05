Un escape game dans une chapelle du XIIe siècle à Louversey pour sauvegarder le patrimoine

Créer un "escape game" dans la chapelle romane du XIIe siècle, c'est l'idée originale du village de Louversey, dans l'Eure. L'édifice appartient à la commune de 600 habitants près de Conches. La partie coûte 50 euros et l'argent récolté servira à entretenir et sauvegarder le patrimoine local.

Louversey, France

L'entretien et la sauvegarde du patrimoine sont souvent un casse-tête pour les élus locaux, notamment en milieu rural, qui disposent de budget parfois limité. D'où l'idée du village de Louversey, 600 habitants, près de Conches-en-Ouche, de créer un escape game dans sa chapelle qui daterait du XIIe siècle, dans le hameau de Saint-Calais, à l'écart du centre du village. L'ouverture officielle avait lieu ce mercredi 1er mai.

Un scénario catastrophe

Pendant près de six mois, après l'accord du conseil municipal pour créer un "escape game" à l'intérieur de la chapelle, les membres de l'association Louverscape, créée pour l'occasion, ont planché sur le scénario du jeu : "Monopolinus, _un riche promoteur immobilier vient de racheter la chapelle de Louversey et veut la détruire pierre par pierre pour décorer sa piscine_. La mairie s'est mobilisée pour tenter de sauver ce monument. À ce jour, elle n'a trouvé aucun motif valable de recours en justice et sa dernière option, c'est vous !" Hélène Doucet, la maîtresse de cérémonie détaille le scénario au petit groupe, composé de trois adultes et deux enfants, qui est le premier à tester l'escape game en ce mercredi un peu gris.

Une heure pour sortir de la chapelle, pas plus. Le sablier veille au grain © Radio France - Laurent Philippot

Le maître mot, c'est la communication dans le groupe pour résoudre les nombreuses énigmes © Radio France - Laurent Philippot

50 euros la partie pour entretenir le patrimoine du village

"L'idée, une fois qu'on sera rentré dans nos frais" explique Cécile Rauscher, la trésorière de l'association, "c'est de _faire vivre ce patrimoine_". La chapelle est située sur le parcours d'un chemin de randonnée, mais peu de gens la visitent. Il faut demander la clé et "en dehors des journées du patrimoine, il n'y a pas grand monde" souligne le maire de la commune, Christophe Capelle. Même les plus jeunes ont rejoint l'association, comme Maude. La jeune fille de 14 ans trouve que "la chapelle a un truc, c'était dommage de la laisser toute seule". Du coup, l'association et la commune ne manquent pas d'idées :

On va commencer par fleurir les abords de la chapelle, on va aussi travailler avec des tailleurs de pierre pour la rénover " Christophe Capelle, maire de Louversey

Parmi les autres projets : installer une table de pique-nique sous les pommiers, "il y a aussi des stèles de pierre qui ont été cassées", précise Christophe Capelle. "On va essayer avec notre petit budget d'association" dit-il "de transmettre ce patrimoine aux générations futures". Car la chapelle de Saint-Calais a déjà connu plusieurs vies, il y a une trentaine d'années, la chapelle servait de stockage pour les pommes de terre. La mairie l'a depuis rachetée. Les vitraux ont été restaurés, la couverture refaite, en tout plus de 40000 euros de travaux pour le patrimoine du village.

Une chapelle en danger : reportage à l'escape game de Louversey Copier

Les vitraux de la chapelle de Saint-Calais ont été rénovés il y a cinq ans © Radio France - Laurent Philippot

Le premier groupe n'a pas réussi dans le temps imparti - une heure - à résoudre l'énigme qui devait leur permettre de mettre la main sur la relique cachée de Saint-Calais, mais Laurent, un des joueurs est content : " il y a une ambiance dans le lieu, avec les vitraux, ça ajoute au mystère". Si vous voulez vous amuser en famille ou entre amis et participer aussi à la conservation du patrimoine, il ne vous reste qu'à réserver une partie sur le site de l'association Louverscape.