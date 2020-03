Un Escape Game fondé à Tours, s'étend partout en France avec 30 magasins et devient numéro 1 du secteur

C'est une entreprise tourangelle qui est désormais connue dans toute la France. Escape Yourself, organise des Escape Game depuis février 2015 à Tours. Les Escape Games : ces jeux en équipe où un groupe est enfermé dans une salle et plongé dans un scénario pendant une heure. Pour sortir il faut résoudre des énigmes. Le tout dans une salle digne d'un décor de théâtre ou de cinéma.

Des jeux et une entreprise qui ont énormément de succès puisque 5 ans après sa création elle compte 30 magasins et des franchises partout en France. C'est le groupe d'Escape Game numéro 1 en France.

360 000 joueurs en 2019

Un succès auquel les Tourangeaux ne s'attendaient pas en ouvrant leur première boutique. Tout a commencé un peu par hasard, Nicolas Giroudeau le fondateur d'Escape Yourself découvre le concept avec des amis à Paris. Il est complètement séduit, lâche son travail dans le milieu de l'édition pour ouvrir son propre Escape Game à Tours.

Depuis la petite boutique tourangelle a fait des petits et ils sont nombreux comme le raconte Vincent Peignon, le responsable technique et commercial d'Escape Yourself : "Le succès a été très rapide sur le site de Tours et certains joueurs qui sont venus jouer chez nous ont souhaité importer le concept dans leur ville d'où l'idée de créer une franchise. Ça a démarré avec la ville d'Angers, en succursale Poitiers, Vannes et Lorient puis ensuite ça va de Rennes, Cherbourg, Le Havre, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Porto-Vecchio, un développement qui rayonne sur toute la France."

360 000 joueurs sont passés par les Escape Yourself de toute la France en 2019. Un succès auquel ils ne s'attendaient pas. Alors il a fallu s'organiser : "Les premiers mois, nos premières salles étaient faites de bric et de broc en allant acheter des meubles à Emmaüs et aujourd'hui on a vraiment une équipe dédiée", des décorateurs mais aussi des employés qui imaginent en permanence de nouveaux jeux, plus de 200 salariés au total partout en France.

A Tours, le magasin propose six scénarios différents, de la crypte hantée, aux mille et une nuits en passant par une banque que les joueurs doivent braquer. Un concept qui fait un carton aussi bien chez les ados que chez les quadragénaires. "On aime résoudre des énigmes tous ensemble et il faut se serrer les coudes pour arriver à sortir d'une salle" raconte Raphaël un joueur. Pour jouer il faut compter entre 21 et 25 euros par personne et 18 pour les étudiants.

Déjà une autre ouverture de franchise est prévue pour 2020 à Morlaix en Bretagne. Et il pourrait y avoir encore d'autres petits d'Escape Yourself dans les prochains mois.