Un escape game pour découvrir les archives départementales du Palais des papes à Avignon

C'est l'une des nombreuses expériences proposées ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine : les archives départementales de Vaucluse lancent un escape game pour découvrir leur locaux dans le Palais des papes à Avignon. Ce jeu d'énigmes d'une heure permet aux visiteurs de découvrir un lieu habituellement fermé au public. Les joueurs commencent par pousser la porte des archives, qui se referment. Ils se retrouvent piégés à l'intérieur, et ont alors 60 minutes pour résoudre les énigmes qui leur permettront de trouver la clé et de sortir, en fouillant dans les immenses salles des archives.

L'escape game nous mène dans les immenses salles des archives. © Radio France - Adèle Bossard

"Nous occupons un lieu vraiment magique qui se prête au jeu, au jeu de cache-cache ou d'enfermement et d'évasion. Donc on voulait faire découvrir notre bâtiment sur cet angle-là, explique la responsable des publics aux archives, Valérie Montluet. Et on voulait aussi ouvrir notre service à un public différent de celui que nous recevons habituellement. Ce n'est pas seulement un lieu avec de vieux documents et de la poussière où on vient faire des recherches historiques. On peut aussi rentrer en contact avec les archives de manière ludique et agréable".

Pour ce jeu, les archives départementales ont fait appel à une entreprise avignonnaise, TimeXpérience. Les 16 créneaux prévus ce week-end sont déjà complets mais les archives prévoient de proposer à nouveau ce jeu lors des prochaines vacances scolaires, toujours gratuitement. Les prochains créneaux seront indiqués sur le site internet des archives départementales.