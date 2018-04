Des Playmobil en promenade au château de Beynac ou devant la cathédrale de Périgueux. Si vous être un habitué du réseau social Instagram, ces derniers jours vous avez peut-être vu passer des photos de ces sites périgourdins avec les célèbres petits bonshommes en plastique posant devant.

Une collection de plus de 500 personnages

Cette initiative amusante et insolite est l'oeuvre d'un espagnol de 57 ans, prénommé Paco. Ce licencié en histoire et géographie se promène à travers le monde et met en scène ses jouets. "J'ai une collection de plus de 500 à 1.000 Playmobil et je choisis ce que je veux mettre en scène avant de partir en voyage. Pour savoir lesquels glisser dans ma valise je me renseigne sur les endroits que je vais visiter," explique Paco. "Je trouve que poster une photo c'est assez simple, les Playmobil apportent de la couleur et une certaine joie de vivre. Ca apporte un autre œil sur les endroits que j'ai visité."

Paco, qui vit à Barcelone, a choisi de poser ses bagages en Périgord parce qu'il dit apprécier notre histoire, notre culture mais aussi la gastronomie et le climat. "Je n'aime pas les grandes villes alors ici c'est très bien et c'est vrai que je suis un peu amoureux de la France plus globalement." Les photos de Paco sont à voir ici sur son compte Instagram.