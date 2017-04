Un essaim d'abeilles s'installe sur une voiture en plein centre de Perpignan

Grosse surprise et petite frayeur ce mardi pour une automobiliste garée rue Camille Desmoulins. Un essaim d'abeilles a élu domicile sur sa portière passager ! Les sapeurs pompiers ont dû faire appel à un apiculteur pour déloger les intrus.

Non, les abeilles ne pas uniquement attirées par les fleurs et le pollen. La preuve ce mardi après-midi, rue Camille Desmoulins, en plein centre ville de Perpignan. Un essaim de plusieurs centaines d'insectes a choisi de s'installer sur la vitre d'une voiture.

Dominique, la propriétaire de la Twingo jaune n'en revient toujours pas. "J'étais sortie pour payer le parcmètre et j'ai aperçu la police près de ma voiture. J'ai cru qu'ils me verbalisaient mais ils m'ont dit de ne pas approcher. Quand j'ai vu l'essaim, j'ai été choquée : on ne s'attend pas à voir ça en ville ! Je ne comprends pas pourquoi elles ont choisi ma voiture : je n'ai transporté aucune plante et je suis moi-même au régime sans sucre !"

Les pompiers ont finalement fait appel à un apiculteur pour déloger les abeilles. Elles ont trouvé refuge dans une ruche déposée au pied de la voiture.