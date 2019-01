Un étudiant brestois perd son portable et sa carte bancaire en Thaïlande... et les retrouve grâce aux bretons !

C'est une drôle d'histoire qui va finalement bien se finir. Tout ça grâce à la fameuse solidarité bretonne. Le téléphone portable et la carte bancaire d'un étudiant brestois ont été retrouvés dans un car en Thaïlande. Et c'est son école, à Brest, qui fait tout pour qu'il les récupère !

Partout où vous allez, il y a des bretons ! Et si en plus, ils sont sympas, ça peut vous éviter pas mal de galères ! C'est en tout cas grâce à cette fameuse solidarité bretonne qu'un étudiant brestois va certainement retrouver son Iphone et sa carte bancaire, perdus dans un car... en Thaîlande !

Des dizaines de messages sur Facebook

Tout part d'une publication sur Facebook. Une jeune femme dit avoir retrouvé dans un car en Thaïlande des affaires appartenant à un certain "Jérémy Tréguer". On voit sa photo mais surtout qu'il est étudiant à la Brest Business School. Résultat : le responsable communication de l'école est contacté des dizaines de fois sur les réseaux sociaux. Et c'est donc lui qui va s'occuper de cette affaire, à des milliers de kilomètres. "Nous sommes devenus le point de ralliement concernant cette aventure de l'Iphone perdu dans un car en Thaïlande" raconte Damien Lecoq, le responsable communication de Brest Business School.

Le message a été relayé des dizaines de fois par des bretons. © Radio France - Nolwenn Quioc

L'étudiant est repéré... reste seulement à récupérer ses affaires !

"On essaye de faire ce qu'on peut" affirme Damien Lecoq, même pour les étudiants qui sont à l'autre bout du monde. Surtout que l'histoire n'est pas encore terminée. La personne qui a retrouvé ces objets n'est plus en Thaïlande pour le moment mais au Maroc. Il faut donc repérer en Asie une autre personne susceptible de faire le lien pour que Jérémy puisse enfin récupérer ses affaires.