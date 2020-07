Un étudiant de Brest part pour un tour de France à vélo au profit des soignants

Etudiant en troisième année de kiné, Théo Chenu est parti de Brest ce vendredi 9 juillet pour un "Rehab' Covid Tour". Un tour de France à vélo pour récolter des fonds et relier une quinzaine de centres de rééducation qui traitent des patients atteints du coronavirus.

L'étudiant brestois part à la rencontre des soignants et des patients suivis pour des séquelles du Covid-19.

Il s'est élancé pour près de 3.500 kilomètres en un mois. Plutôt spectaculaire pour un jeune homme de 22 ans -certes sportif- mais qui a découvert le vélo (d'appartement) pendant le confinement. Amateur de défis, Théo Chenu s'est entraîné dur avant de prendre le départ de ce tour de France caritatif.

Acheter du matériel pour la rééducation

"Je voulais faire quelque chose d'utile, et comme j'ai été marqué par cette crise du coronavirus, j'ai décidé de visiter sur le parcours 14 centres de rééducation respiratoire. L'objectif avec les dons ce sera d'acheter du matériel nécessaire pour les soignants et les patients qui ont des séquelles du coronavirus."

L'étudiant en troisième année à l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Brest (IFMK) a donc lancé une cagnotte en ligne pour collecter de l'argent.

Promouvoir le métier

Un projet qui a du sens salue Laurence Alexandre, une des profs de Théo, qui l'a aidé dans ses démarches. "C'est vrai que les séquelles pour ces patients sont assez lourdes, respiratoires mais aussi neurologiques. On est très fiers de Théo, il fait promouvoir notre beau métier de kiné et je trouve que c'est un bel hommage."

Sous les encouragements d'une quinzaine de personnes (des proches mais aussi des enseignants et des collègues de promotion), Théo Chenu a pris le départ vendredi matin devant la faculté de médecine de Brest. Le Rehab' Covid Tour prévoit 27 étapes, à commencer par Douarnenez (Finistère) et Ploemeur (Morbihan). Puis Bordeaux, Montpellier, Lyon, Strasbourg, Paris et Le Havre. Le futur kiné doit revenir à Brest le 8 août, avec les jambes lourdes mais le cœur léger.