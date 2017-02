Un étudiant de Chateauneuf-sur-Loire en "mission" sur Mars

Louis Mangin, parti à Toulouse en 2015 pour rejoindre une école d'ingénieurs vit pendant trois semaines une expérience exceptionnelle. Avec six autres étudiants de l'Isae-Supaero, il vit dans le désert de l'Utah aux Etats-Unis, presque comme sur la planète Mars. Une aventure humaine et scientifique

"Si on enlève le ciel bleu et les quelques herbes qui survivent, la ressemblance avec la planète Mars est frappante : sable et roches ocres, reliefs abrupts posés à même les plaines, strates géologiques apparentes, canyons. On se croirait sur les clichés du rover Curiosity. Le lieu n'a donc pas été choisi par hasard". Louis Mangin et ses six coéquipiers, étudiants comme lui à l'Isae-Supareo, sont arrivés le 12 février dans le désert de l'Utah, où Mars Society, un organisme américain de recherche, a installé la Mars Desert Research Station. Des équipes de chercheurs et d'apprentis spationautes s'y succèdent, pour mieux comprendre la vie sur une autre planète, Mars en l'occurrence. La communication avec le jeune homme originaire de Chateauneuf sur Loire se fait par mail, les communications sont très restreintes, comme elles le seraient sur la planète Mars, avec des faisceaux de 15 minutes.

Louis Mangin avant son départ en mission sur Mars - ©Isae-Supaero

Ils sont convaincus et moi aussi, qu'ils appartiennent à une génération qui ira sur Mars ou en tout cas dans son voisinage

L'équipage de Louis est le troisième de son école à vivre cette expérience, les étudiants se sont occupés de tout, de trouver des sponsors, de sélectionner les candidats. Stéphanie Lizy-Destrez, enseignant-chercheur en système spatiaux, est en contact régulièrement avec eux, "mais c'est leur projet" dit-elle. "Ils ont tous le rêve d'aller un jour dans l'espace. Ils sont convaincus, et moi aussi, que c'est une génération qui verra peut-être pas des hommes se poser sur Mars, mais en tout cas aller dans son voisinage, et ils se disent pourquoi pas moi".

La vie dans une capsule de 8 mètres de diamètre

L'équipage vit dans une capsule de huit mètres de diamètre "relativement spacieuse, contrairement à ce que l'on imagine" explique Louis Mangin, et les journées sont ponctuées par des EVA (sortie extravéhiculaire), pour mener différentes expériences. Pas question de sortir à l'air libre, on vit ici comme sur Mars, l'atmosphère est différente. A chaque fois il faut s'équiper, enfiler un scaphandre ("ils sont lourds et encombrants" souligne Louis). Les EVA durent une demi-journée en général, elles sont consacrées à différentes expériences scientifiques. "Nous avons emmené avec nous des instruments de sismologie, de météorologie, de biologie" dit Louis. "Mais c'est aussi une expérience humaine formidable : on se retrouve dans la peau d'un astronaute pendant trois semaines, à vivre en vase-clos. C'est très intéressant de gérer aussi la dynamique de groupe".

Louis Mangin, le journaliste de la mission

Chaque jour, Louis raconte cette expérience sur le blog de l'école dédié à cette mission. Chacun dans l'équipe a un rôle, Louis est le journaliste, c'est lui qui témoigne de ce que vit l'équipage, qui prend les photos. Qui raconte aussi les coups de blues ou de fatigue, les inquiétudes. Louis Mangin, qui a fait ses études au lycée Jacques Monod à Saint Jean de Braye, terminera sa deuxième année à l'Isae-Supaero quand il aura terminé sa mission. Puis il envisage de faire de longs stages, "dans l'informatique ou le spatial. Et je me poserai beaucoup de questions avant de choisir mon premier poste".

