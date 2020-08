Le normand Pablo Raison, 20 ans, a publié mardi 11 août sur son compte Twitter sa carte de la ville de Metz. Il a reproduit à la main les principaux monuments de la capitale mosellane. Plus de 1.600 personnes ont déjà aimé la publication.

Un étudiant en art reproduit sur papier les principaux monuments de Metz et c'est bluffant

Pablo Raison n'a jamais mis les pieds en Moselle, mais son tracé est très précis. Cet étudiant en art d'Angoulème, qui est originaire de l'Orne en Normandie, a reproduit les principaux monuments de la ville de Metz, sur un format A3. On y retrouve la fameuse cathédrale, le temple de Garnison, de Neuf, la basilique Saint-Vincent, l'église Saint-Clément, mais aussi l'Hôtel de ville.

Des documents et l'application Google Earth

Ce sont ses abonnés Twitter, qui lui ont donné l'idée. "Je ne connais pas l'Est de la France. On va dire que j'ai eu un coup de cœur pour Metz, que je trouve atypique. Il y a une histoire et une architecture.", explique le jeune homme de 20 ans.

Toutefois, ce n'était pas si simple de dessiner un lieu qu'on ne connait pas. "J'ai utilisé beaucoup de documents, comme de vielles cartes de la ville, mais surtout l'application Google Earth. Cela m'a permis de voir la ville en trois dimensions."

Il a fallu deux semaines à Pablo Raison pour réaliser cette carte de Metz, avec environ deux à trois heures de travail par jour. Ce travail lui a donc demandé du temps, mais surtout de la précision. "J'ai utilisé un crayon à encre de Chine, avec une pointe tubulaire. Cela permet de faire des traits très précis et propres", continue le normand.

Plus de 1.600 jaimes sur Twitter

Pablo a également connu plusieurs moments de prise de tête. "C'est la cathédrale de Metz qui a été la plus compliqué à réaliser", s'exclame Pablo Rauison. Le dessin du jeune homme, au 70 000 abonnés sur Twitter, est aussi un petit succès. Plus de 1.500 personnes ont déjà aimé sa publication..

L'étudiant promet qu'il viendra très bientôt visiter Metz pour découvrir l'architecture de la ville, de ses yeux cette fois.