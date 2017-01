Un étudiant montpelliérain écrit une lettre au père-noel pour trouver un poste en alternance

Un étudiant de Montpellier a décidé il y a quelques semaines d'écrire une lettre au père-noël pour trouver un poste en alternance car il cherche depuis six mois sans succès.

C'est une candidature pas vraiment habituelle. Cet étudiant de 23 ans, désespéré de ne pas avoir de réponses ou des traditionnelles réponses automatiques à ses demandes de poste en alternance à décidé d'écrire... au père-noël. C'est fin décembre que Mel Arnac prend sa plume ou plutôt son clavier pour correspondre avec le gros monsieur rouge. Il cherche une alternance, condition sine qua none pour suivre sa formation à Sup de Co Montpellier et selon lui le père-noël est le seul selon lui qui peut l'aider.

Quand vous recevez tous les jours des réponses négatives ou pas de réponses, vous commencez un peu a désespérer."

Ecoutez Mel Arnac, étudiant à la recherche d'alternance

Il décide ensuite de publier son message sur les réseaux sociaux. Et c'est un gros succès, le message dépasse les 1.000 "Likes" et fait le tour de Facebook. Mel reçoit alors des messages de soutien de toute la France.

On m'appelait, des gens me disaient d'envoyer une candidature dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent".

Pour autant le jeune homme n'a toujours pas été reçu par un recruteur. Il espère bien que ceux-ci vont se décider avant le 31 Janvier : date limite pour le dépôt du dossier. Sinon il devra abandonner sa formation.