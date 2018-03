Saint-Saulve, France

C'est un train à tête jaune que les automobilistes peuvent voir depuis la départementale reliant Valenciennes à Condé, dans le Nord. ADcaZZ un youtubeur parisien qui pratique l'Urbex, l'exploration urbaine de lieux abandonnés, a repéré ce train sur Google Maps. Avec trois copains, il est venu filmer ce train 3018 de 13 voitures et deux wagons bar. Si certains endroits ont été saccagés par des casseurs, d'autres sont intacts, les sièges sont encore nickels et on y découvre même des magazines, comme si les voyageurs avaient du quitter le train en urgence.

AdcaZZ montre aussi dans sa vidéo, des batteries du train encore en place, et évoque la dangerosité du site ouvert à tous ou presque :

Si quelqu'un fait tomber les batteries, ça fait énormément de polluant, et si on veut rentrer sur le site, on rentre, même les enfants

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Cabine de conducteur - ATW Urbex

Le jeune homme dénonce aussi le gaspillage : "Il y a certaines choses qui sont réutilisables, peut-être pas pour la France, mais pour d'autres pays, c'est quand même scandaleux de se dire que beaucoup de gens ont travaillé pour ce train, que beaucoup d'argent a été investi pour qu'il se retrouve comme ça à l'abandon en pleine forêt."

Vue des wagons abandonnés - ATW Urbex

Pour le youtubeur, le train n'a circulé qu'une dizaine d'années et a été abandonné en 2014 à Saint-Saulve. Mais Eurostar assure qu'il s'agit d'un des premiers trains de la société franco-britannique puisqu'il était en service depuis 1994. Un Eurostar qui a sillonné tout le réseau de Londres à Paris, de Bruxelles à Londres ou de Londres à Marseille. La société explique que le train n'est pas abandonné mais qu'il a été mis en stockage et gardiennage depuis 2016 et que son démantèlement est en cours.