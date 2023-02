Un exercice de cyber-guerre mené à Nancy cette semaine par les étudiants de l'Université de Lorraine

Dans ce scénario fictif, deux pays imaginaires s'affrontent. D'un côté, le "Cryptanga" et de l'autre l'"Anuméric", tous incarnés par une centaine d'étudiants du Grand Nancy, issus de 6 cursus différents. Depuis ce lundi, ils se sont tous lancés dans un immense exercice de cyberguerre mené en parallèle sur 3 sites différents, de Polytechnique au palais du gouvernement en passant par la caserne Blandan.

Les étudiants en train de se préparer sur les ordinateurs. © Radio France - Arthur Blanc

Les deux pays s'affrontent donc pour prendre le pouvoir sur une île riche en ressources. Des deux côtés, on va donc essayer de s'en prendre virtuellement à l'autre. "Il y a beaucoup d'informatiques, mais chacun choisi ce qu'il veut faire, que ce soit dans la salle rouge ou bleue", commente Marion Gilson, l'une des enseignantes encadrantes de cet exercice. Des couleurs qui correspondent aux objectifs de chacun : rouge, ce sont ceux qui attaquent, bleu, pour la défense.

L'une des ambassades dont les étudiants devront prendre possession. © Radio France - Arthur Blanc

Clairement, les étudiants comprennent vite le principe et s'investissent tous sans problème. "De voir du vrai matériel militaire et des treillis, ça rend l'exercice un peu plus crédible", explique Arthur. Parce que de vrais militaires réservistes sont effectivement mobilisés sur cette cyberguerre. "C'est une sorte de vraie guerre informatique que l'on a essayé de rendre la plus réaliste possible", décrit le capitaine Pierre, le maître du jeu.

Des jours entiers et même des nuits entières à venir de cyber-guerre pour tout le monde. Parce que certaines infrastructures sont à protéger 24h/24, à l'image de cet outil prêté par l'usine de Saint-Gobain PAM, permettant de piloter les hauts-fourneaux, et potentiellement attaquable dans ce scénario. "Ce sont des maquettes", précise quand même Olivier Obtel, responsable de la cybersécurité chez Saint Gobain. Mais en même temps, l'entreprise pourrait en profiter. A l'issue du conflit ce vendredi, tous les jeunes participeront à un forum de l'emploi avec les entreprises partenaires de l'événement, pour pourquoi pas trouver une piste de recrutement s'ils ont trouvé leurs vocation pendant ces exercices.