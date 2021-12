Un exercice incendie grandeur nature dans un site industriel classé Seveso à Frontignan

Le plan d'intervention en cas d'incident majeur de l'entreprise Scori à Frontignan a été validé récemment par la préfecture de l'Hérault. Il est temps de le tester dans les conditions du réel. Le site industriel est classé Seveso. En effet, l'entreprise traite des déchets industriels au Mas de Klé et présente de gros risques d'accident. Ce jeudi après-midi, il faudra faire face à un incendie factice qui dégénère. La sirène va retentir en début d'après-midi. Ce sera le signal du début de l'exercice. Les salariés devront se rejoindre sur un point de rassemblement prédéfini. Les pompiers, gendarmes et policiers vont aussi jouer le jeu en menant de fausses interventions. La route départementale D2 entre Sète et Balaruc sera bloquée.

Des rebondissements surprises

Seule la préfecture connait le scénario et prévoit des rebondissements surprises que devra gérer l'entreprise. Des blessés, des morts, des gens qui paniquent, des explosions chimiques, tout cela tombera au fur et à mesure. Quant aux riverains, ils ont été prévenus il y a quelques jours par courrier de cet exercice. Une centaine d'entre eux seront contactés par téléphone dans l'après-midi. Les consignes données vont évoluer en fonction de la situation et du périmètre de sécurité établi. Une voix robotisée leur dira soit de s'éloigner soit de rester enfermés. Libre à eux de jouer le jeu ou pas. La mairie de Frontignan qui doit normalement prévenir les médias et sur les réseaux sociaux quand un incident comme celui là se passe ne le fera qu'en interne pour ne pas faire peur pour rien. Le but de cet exercice est de s'entrainer au pire qu'il puisse arriver dans une entreprise qui présente un vrai risque industriel pour les populations.