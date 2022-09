Un exercice militaire "de grande ampleur" va avoir lieu en Aveyron pendant un mois

C'est une opération de grande ampleur. L'exercice militaire nommé "Manticore" promet d'être impressionnant. Pendant un mois, du 12 septembre au 10 octobre, l'Aveyron et le centre-ville de Rodez notamment seront le théâtre d'entrainements et de combats fictifs.

Trois unités sont impliquées :

le commandant des forces spéciales terre

la 11e brigade parachutiste : elle se déploie en zone de combat en parachutant ses soldats

la 4e brigade d'aérocombat, seule unité de l'armée de terre qui utilise l'hélicoptère comme outil de combat

"À ce niveau, c'est assez exceptionnel", explique le lieutenant-colonel Olivier Destefanis, "d'autant plus en terrain libre, hors caserne etc." Les entraînements auront lieu de jour, comme de nuit. 3.000 hommes et femmes vont y participer. 300 véhicules et une trentaine d'hélicoptères seront également sur place.

Les Aveyronnais risquent donc de croiser les véhicules militaires sur la route, d'être témoins de largages de parachutistes et de survols d'hélicoptères pendant toute la durée de l'exercice.

La préfecture de l'Aveyron précise qu'en cette période de sécheresse, l'usage de munitions d'exercice et les feux de bivouac ont été interdits.