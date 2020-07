Un facteur belge enquête pour remettre la carte postale d'une petite fille envoyée de Crozon !

C'est une belle histoire estivale : une petite fille belge de deux ans et demi en vacances à Crozon a envoyé une carte postale à ses grands-parents à Remicourt en Belgique. Problème : l'adresse était incomplète. C'était sans compter la détermination du facteur de Remicourt.

Il sonne à toutes les portes pendant deux jours

Didier Rihon travaille depuis six ans à Rémicourt et il connaît très bien la commune. Quand il reçoit cette lettre, le 13 juillet, il dispose de deux indices : le nom de la rue et le prénom de la petite fille. Il sonne alors à toutes les portes pendant deux jours, sans succès. Il se rend également à l'administration de la ville où une employée l'aide à consulter les fichiers pour tenter de dénouer le mystère et mettre un nom sur "mamy et pépé". Il fait là-aussi choux blanc.

Pour une fois, les réseaux ont servi à quelque chose

C'est alors qu'il se décide à poster un message sur Facebook. L'efficacité est redoutable explique t'il : "Dix minutes plus tard, une dame m'a contacté pour me dire que ses voisins avaient une petite fille qui s'appelle Eleanore". Banco !

Le facteur et Eleanore se rencontrent jeudi

Nous bavons appelé Didier Rihon pour qu'il nous raconte son histoire Copier

Le message a été partagé plus de 26 000 fois en quelques jours ce qui a beaucoup ému Didier et la famille : "Les grands-parents sont venus chez moi pour me remercier et la maman m'a écrit pour me dire qu'elle était hyper heureuse. Pour une fois, les réseaux sociaux ont servi à quelque chose de positif".

Le facteur besogneux et généreux a pu remettre la carte postale en main propre aux grands-parents ce mercredi soir (car le jour où Didier a rencontré les grands-parents pour la première fois, c'était un jour férié en Belgique et la carte était à la poste). Il devait aussi rencontrer Eleanore et sa maman ce jeudi.