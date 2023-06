Un facteur d'accordéon s'installe dans une maison éclusière à Château-Gontier-sur-Mayenne

En vous promenant récemment sur le chemin du halage du côté de Château-Gontier-sur-Mayenne, vous avez peut-être remarqué un accordéon en bois accroché à la maison éclusière de Mirwault. Un facteur d'instruments vient de s'installer dans le bâtiment qui appartient au conseil départemental.

Clément Guais a déménagé de son atelier du centre-ville de Château-Gontier le 1er mai dernier. Il a eu envie très tôt de fabriquer des accordéons. "Je devais avoir onze, douze ans. J'ai commencé à pratiquer l'accordéon. C'est un instrument qui était dans la famille. J'ai beaucoup joué étant jeune et parce que je suis quelqu'un d'assez bricoleur, passionné par le travail du bois depuis toujours, c'était vraiment un métier qui alliait deux passions, tout simplement."

Après s'être formé, le jeune homme s'est installé d'abord à Bierné-les-Villages puis dans le centre-ville de Château-Gontier-sur-Mayenne mais il manquait de confort. "C'est un atelier qui était un peu ancien, pas bien chauffé, etc. Donc j'avais dans l'idée de déménager l'atelier il y a maintenant à peu près deux ans."

Un appel à projets et un nouvel atelier

C'est alors que Clément Guais découvre l'atelier d'un fabricant de couteaux au bord de la Mayenne. Il répond à un appel à projets du conseil départemental qui lui loue depuis le 1er mai dernier la maison éclusière de Mirwault, tout juste rénovée. Les travaux ont coûté près de 250 000 euros à la collectivité qui pourra retransformer le bâtiment en maison d'habitation à l'avenir.

Le facteur d'accordéon garde maintenant un œil sur la rivière pour permettre le passage des bateaux. "En terme d'organisation de travail, ce n'est pas le temps que ça me prend franchement de faire passer les bateaux parce qu'en semaine, je ne vois pas tant que ça de bateaux. Le week-end, il y a plus de passages, mais ça reste quand même relativement gérable les deux activités, sans problème pour l'instant."

L'installation de Clément Guais dans une maison éclusière est en tout cas une belle opportunité pour Joël Balandraud, vice-président du conseil départemental et président de Mayenne tourisme. "On aime tous ça, voir nos traditions, des gens qui font leur métier à la main. C'est une offre complémentaire pour demain et puis ça permet de rendre service à quelqu'un qui avait un besoin d'agrandissement donc tout s'est rencontré."

Avec son nouvel atelier, Clément Guais compte embaucher un apprenti en septembre et développer une gamme d'accordéons qu'il pourrait stocker. Aujourd'hui, il vend une douzaine d'instruments chaque année, uniquement sur commande avec un délai d'environ un an.