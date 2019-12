Un facteur de Montélimar pose nu pour un calendrier au profit d'une association

Montélimar, France

Après les Dieux du Stade, voici les Hommes de lettres ! Un calendrier où ce ne sont pas des rugbymen qui posent nus pour la bonne cause mais des facteurs. L'opération a été lancée pour la première fois l'année dernière et elle est renouvelée cette année avec 12 nouveaux postiers, dont un Drômois ! Alexis Bertier, jeune facteur de Montélimar, a décidé de relever le défi.

Il ne vend donc plus seulement le traditionnel almanach avec des photos de petits chats mais aussi ce calendrier dans lequel il incarne le mois de novembre : un cliché en noir et blanc où il est allongé, nu, sur une barque au coucher du soleil.

Alexis Bertier incarne le mois de novembre. - © Éric Cassini

Les 12 postiers se sont retrouvés en Normandie en mai dernier pour la séance photo et c'est le photographe qui a choisi la pose et le décor pour chacun. "Il nous indiquait les positions à faire et on était en sous-vêtements au départ. On n'est pas nus tout le temps... mais une fois que le photographe nous dit de tout enlever, on enlève tout et voilà !", résume Alexis en souriant. "Ils ont su nous mettre à l'aise parce que la première fois, ce n'est pas facile".

Mais si certains sont très à l'aise avec leur corps, Alexis Bertier a au contraire voulu participer pour se dépasser. "Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très très pudique. Rien que le fait d'enlever mon T-shirt, c'était très compliqué. Donc c'était un gros défi mais ça me tenait à cœur de le faire pour l'association des Blouses Roses".

Alexis Bertier dans la vraie vie, lors de sa tournée de facteur à Montélimar. © Radio France - Adèle Bossard

Un euro reversé à l'association Les Blouses Roses

L'association des Blouses Roses est une association qui écoute, réconforte et distrait les enfants hospitalisés ou les personnes âgées dans les Ehpad. Un euro lui est reversé pour chaque calendrier, ce qui a permis de récolter 2 800€ en 2019. Les calendriers, eux, sont vendus 19,95€ soit directement auprès du facteur s'il le propose, soit sur internet.