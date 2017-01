Un facteur de Poitiers au salon des nouvelles technologies de Las Vegas !

Julien Couradeau, facteur depuis trois ans à Poitiers représentera La Poste au Consumer electronic show à Las Vegas, du 6 au 9 janvier. Il s'agit du plus grand salon des nouvelles technologies au monde.

Au centre de tri de Poitiers, Julien Couradeau, 36 ans, est un peu la star auprès de ses collègues. Tout le monde sait qu'il s'envole à Las Vegas début janvier au plus grand salon des nouvelles technologies au monde. Au côtés de Google, Apple ou Facebook il représentera le groupe La Poste, avec cinq autres facteurs sélectionnés dans toute la France.

La destination fait rêver !

"C'est une histoire incroyable ! Pour moi qui adore les Etats-unis, la destination fait rêver !" Il a déjà prévu de visiter le barrage du Hoover dam et le vieux Las Vegas, mais pas de folie car sur place il va bien travailler.

Il présentera l'application Facteo et Veiller sur mes parents

Il présentera, là-bas, le smartphone Facteo, que tous les postiers utilisent pour faire leur distribution de courrier.Depuis quelques semaines, l'application permet aussi de veiller sur les personnes âgées. Le principe est simple, un facteur effectue des visites régulières chez des personnes isolées, et signale via son téléphone aux proches que tout va bien. C'est ce service de proximité que Julien va montrer aux américains. Pour cela il a déjà préparé son accroche pour les visiteurs et en anglais !

Il en profitera aussi pour visiter les autres stands et celui qu'il ne veut pas louper c'est celui de la voiture connectée. "Je trouve ça drôle une voiture qui se conduit toute seule, alors j'ai envie de voir ce que ça donne".

Le Postier part ce mardi 3 janvier pour les Etats-Unis et pour ses collègues restés à Poitiers il a prévu de leur envoyer une carte postale. Une bonne manière de tester le service courrier américain.