Un facteur de Valençay pose nu pour la bonne cause et l'association "Les Blouses Roses"

Sexy, très sexy ce facteur de Valençay ! Avec onze autres de ses collègues facteurs en France, David Garapin pose nu pour l'édition 2020 du " Calendrier des Hommes de Lettres". Et c'est pour la bonne cause, en occurence celle de l'association "Les Blouses Roses".

Châteauroux, France

Il s'appelle David Garapin, il a 41 ans et il est facteur à Valençay dans l'Indre. Avec onze autres des ses collégues, il pose, nu, pour la deuxième édition, celle de 2020 donc, du calendrier des "Hommes de lettres". Ce calendrier sexy, avait permis l'an dernier de récolter 2 800 euros au profit de l'association "les Blouses Roses" qui se mobilise pour soutenir, réconforter ou distraire les personnes hospitalisées, enfants ou adultes ou encore les personnes agées en Ehpad.

David Garapin, très à l'aise avec son corps et on le comprend, représente le mois de mai dans ce calendrier : "Je connaissais Jérôme Pournin qui a participé au calendrier l’année dernière. Je me suis dit que cette année c’était mon tour ! J’ai toujours eu envie de participer à ce genre de projet. Pour une première, bizarrement j’étais détendu devant l’objectif. C’est passé si vite que je n’ai pas eu le temps de cogiter ! Ma femme étant infirmière, je suis sensibilisé au milieu hospitalier et la collaboration avec les Blouses Roses m’a touchée."

Douze facteurs volontaires de 25 à 59 ans ont été sélectionnés sur le territoire. Ils sont passés sous l'objectif d'Eric Cassini, un photographe de mode qui travaille pour des grandes marques internationales pour un calendrier réalisé par Lavigne, une filiale d'Exacompta-Clairefontaine. Le calendrier qui est sorti le 1er octobre dernier est vendu 19,95 € dont 1€ est reversé à l'association. Vous pouvez le demander à votre facteur ou le commander sur Amazon.

