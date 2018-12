Un facteur mosellan tombe l'uniforme pour la bonne cause

Moselle, France

Il y avait les dieux du stade, il y a désormais les hommes de lettres. 12 facteurs de 26 à 56 ans, dont l'un de Moselle, ont accepté de poser nu dans un calendrier, au profit d'une association caritative, les Blouses roses. Ils ont été sélectionnés au sein d'une cinquantaine de candidats.

Assumer sa nudité

Alexandre est le plus jeune de ces 12 postiers. Travaillant dans le nord de Metz, il a découvert une annonce, proposant à des facteurs de poser nu. "Je me suis dit que j'acceptais mon corps comme il est. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le fais jamais."

C'est à Paris, en juin dernier, que le shooting a eu lieu. "Je suis le deuxième arrivé, donc on attend les 10 autres facteurs. Une fois tout le monde réuni, on nous explique un peu l'association les Blouses Roses, son fonctionnement. On a été chouchouté pendant 2 jours, c'était vraiment parfait !"

Puis vient le moment fatidique de la photo avec le photographe Eric Cassini. "Il nous a vraiment mis à l'aise. D'abord on pose en caleçon et puis une fois qu'on a trouvé la pose il dit "bon maintenant déshabillez-vous complètement". Et ça se fait tout naturellement en fait."

Le résultat, c'est cette photo qui habille le mois de novembre de ce calendrier. Alexandre, lui, se dit "fier" d'avoir réalisé cette photo, "c'est pour la bonne cause, c'est ce qui compte".

Alexandre, facteur mosellan, dans le calendrier des "hommes de lettres". - Eric Cassini

Le calendrier est disponible auprès de votre facteur ou bien sur le site de l'éditeur au prix de 19,95€, dont 1 euro reversé aux Blouses roses.