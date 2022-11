Un faucon de chasse disparaît en Dordogne, sa propriétaire lance un appel

Mko, ce faucon Aplomado s'est échappé de sa volière ce lundi à Saint-Foy-de-Longas en Dordogne car sa volière s'est cassée. Sa propriétaire lance un appel pour la retrouver car il s'agit d'une femelle. Le rapace originaire d'Amérique est un peu plus gros que le faucon européen. Il présente des couleurs particulières "avec le dessus du corps tout noir et la face du corps couleur rouille".

Le rapace pourrait être à Bergerac ou au Bugue

L'animal porte une clochette, il est identifié avec une bague violette et il porte aussi à chaque patte une lanière de cuir de 15 centimètres car c'est un faucon de chasse. Marie est fauconnière depuis plusieurs années et elle possède Mko depuis deux ans qui l'accompagne dans la chasse au vol. "Elle pourrait être au Bugue ou à Bergerac ou encore à Vergt" explique Marie car le rapace à l'habitude de voler à l'air libre.

Le faucon pourrait suivre des pigeons

En ce moment, c'est une période de chasse pour cette espèce "Elle risque de suivre des pigeons pour chasser et pour se nourrir et donc de se rapprocher des volières et des poulaillers". Le faucon vole dans tous les milieux "dans les forêts, dans les plaine ou même en ville".

Si vous voyez ce faucon, cela ne sert à rien de l'appeler "elle connait son prénom mais elle ne va pas venir si elle ne connaît pas" détaille Marie.

Si vous voyez l'animal, vous pouvez contacter Marie au 06.31.46.97.07