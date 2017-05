Un fauconnier drômois a perdu son aigle royal

Depuis ce lundi matin, un fauconnier de Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, cherche Baïkal, son aigle royal. Les lanières en cuir se sont détachées de ses pattes et l'animal s'est envolé.

Un aigle royal, lâché dans la nature. Baïkal, un oiseau de deux mètres d'envergure, a faussé compagnie à son propriétaire, un fauconnier de Châteauneuf-sur-Isère. Kilian Martel a passé la journée à le chercher, sans succès.

"Il était attaché à la perche chez moi", confie le Drômois. "Mais les lanières en cuir se sont détendues, ses pattes ont glissé et l'oiseau s'est envolé." A priori, l'aigle serait toujours dans le secteur. Il a été aperçu près du barrage de la Vanelle et aurait pu voler vers Granges-les-Beaumont. Mais Kilian Martel n'a pas réussi à le localiser précisément.

"Si vous le voyez, il faut me contacter mais n'essayez pas de l'attraper" - Kilian Martel, fauconnier.

Le fauconnier compte donc sur l'aide de témoins pour le retrouver. "C'est un oiseau de couleur sombre, avec le dessus de la tête et la nuque dorée. Si vous le voyez, il faut me contacter." Par contre, il faut pas essayer de l'attraper. "Déjà ça pourrait être dangereux pour vous, et en plus il pourrait partir encore plus loin et il serait encore plus difficile de le retrouver."

Si vous avez vu Baïkal, l'aigle royal, du coté de Châteauneuf-sur-Isère, vous pouvez appeler son propriétaire Kilian Martel au 06 81 59 99 12.