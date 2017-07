Un (faux) cachalot échoué en plein Paris !

Une surprise de taille ce vendredi à deux pas de Notre-Dame de Paris : un immense cachalot échoué en bord de Seine. Un monstre de plastique plus vrai que nature, posé là dans la nuit pour dénoncer notamment les dérives de la pêche intensive.

Les promeneurs du quai de la Tournelle (5ème arrondissement) n'en ont pas cru leur yeux ce vendredi : un cétacé de 30 tonnes et 15 mètres de long échoué sur les bords de Seine. Autour de l'animal, un périmètre de sécurité a été installé et des scientifiques en combinaison réalisent des prélèvements. Une scène qui semblerait presque anodine. Evidemment, il n'en est rien. De mémoire de Parisiens, jamais aucun mammifère marin ne s'est aventuré jusqu'à la capitale. Le cachalot est une imitation particulièrement réussie. Il s'agit en fait d'un happening pour faire réfléchir la population sur les bouleversements climatiques et les ravages de la surpêche.

Incroyable scène ce matin au pont de la Tournelle, où un cachalot s'est échoué. Les scientifiques sont sur place pic.twitter.com/oYEAzF04Jq — BLOOM Association (@Bloom_FR) July 21, 2017

Du déjà vu dans plusieurs villes

Derrière cette initiative spectaculaire, le collectif Captain Boomer créé en 2007. Mi-artistes mi-activistes, ces Belges n'en sont pas à leur coup d'essai puisque le faux-cachalot a déjà été exposé dans des conditions similaires à Anvers, Valence, Londres, et même à Rennes il y a un an. L'installation devrait rester en place jusqu'en début de semaine, avec la complicité des autorités. Un bon gros poisson d'avril, en plein cœur de juillet.