Un faux document circule à Sète pour inciter à rénover sa façade

Dans la lettre, il est indiqué que le destinataire a six mois pour faire les travaux

"Alerte : faux document en circulation" informe la ville de Sète dans un communique daté de ce jour. Elle vient d'apprendre "qu’un faux document avec son logo circule et est distribué dans la ville". Un document qui prétend "émaner du service urbanisme et aménagement" de la municipalité et qui explique aux habitants "la nécessité de travaux de remise en état de propreté des façades tous les 10 ans".

Ce même document précise "que l’immeuble n’a pas respecté ces directives" et donc le courrier donne "un délai de 6 mois pour se mettre en conformité".

La ville de Sète confirme que ce courrier est un faux. "Le document est à jeter et si une personne se présente à votre domicile avec ce document, ne signez rien, ne donnez pas d’argent, ne la laissez pas rentrer chez vous".