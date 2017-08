Félin en liberté : "il est passé à quelques mètres de moi", raconte un nouveau témoin en Mayenne

Un homme affirme avoir vu le félin recherché dans l'Ouest, ce mercredi 2 août, dans la campagne mayennaise, vers Epineux-le-Seguin.

"J'ai rêvé ou pas ?" : c'est ce que se demande cet homme juste après avoir aperçu le félin. Il travaille pour une collectivité locale mayennaise et souhaite garder l'anonymat. France Bleu Mayenne l'a joint au téléphone pour qu'il nous raconte son incroyable rencontre. Ce mercredi matin, il est en repérage pour le balisage d'un sentier de randonnée. Il descend de son véhicule à proximité d'un cours d'eau : "le chemin est ici assez étroit, il y a une passerelle et tout à coup de l'autre côté traverse une bête de couleur ocre. Ce n'est pas un chat, ni un chien, ni un sanglier, c'est bien un félin !". L'employé en est persuadé. Il s'agit bien de l'animal qui tient en haleine le département depuis deux semaines. Sans doute un puma concolor. "Il est passé au petit trot devant moi à 20, 25 mètres. Je n'ai pas eu peur" poursuit-il.

"On me croit, on ne me croit pas, je sais ce que j'ai vu, j'ai la conscience tranquille"

Il a le temps de bien le voir : "un animal en pleine santé qui me parait jeune". Cette rencontre ne dure que quelques secondes. L'homme remonte dans sa voiture. Il regarde à droite, à gauche. On ne sait jamais. Il se rend alors à la gendarmerie. Une patrouille se rend même sur place pour tenter de trouver une trace du félin. En vain. En tout cas, il s'agit d'un nouveau témoignage qui s'ajoute à d'autres depuis le 20 juillet dernier, cette histoire avait été révélée par France Bleu Mayenne. "Je raconte tout simplement ce que j'ai vu. On me croit, on ne me croit pas, j'ai la conscience tranquille" conclut le Mayennais.

L'animal, qui serait donc un puma concolor, aurait été aperçu à plusieurs reprises dans le département, à St-Jean-sur-Erve, Vaiges et même dans l'agglomération lavalloise. Le week-end dernier, c'est dans deux communes de la Manche qu'un félin aurait été vu. Difficile de savoir s'il s'agit du même animal. La gendarmerie poursuit ses investigations.