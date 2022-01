Un film sur les micro nations, dont "La Principauté d'Aigues-Morte", diffusé au cinéma de la ville

La princesse et le prince de " La principauté d'Aigues-Morte" on remis le prix de l'année a une de leur citoyenne pour récompenser sa générosité.

Ce lundi soir à 18h30 est projeté le documentaire « Un pin’s pour l’Empereur » , sur le thème des micro nations partout dans le monde, au cinéma Marcel Pagnol d'Aigues-Mortes. Le réalisateur, Dominique Garingsur, est d'ailleurs passé par la ville pour y rencontrer son couple princier.

Car en effet, la ville d'Aigues-Morte abrite une des plus célèbre micro nations du monde : "La principauté d'Aigues-Morte". Derrière cette drôle de principauté, fictive bien évidemment, se cache une association bien réelle, qui s'attache à soutenir et promouvoir des initiatives locales sur le ton de l'humour. La principauté a été créée en juin 2011 parmi environs 400 autres micro nations réparties sur toute la planète. En 2017, la principauté a même frappé sa propre monnaie, le flamant, afin de promouvoir une économie éthique et locale dans la ville et ses alentours.

La princesse de "La principauté d'Aigues-Morte" récompense ses citoyens qui œuvrent pour la principauté. © Radio France - Julie Gasco

Comme toute principauté, elle est dirigée par un prince et une princesse avec qui le public pourra échanger à la fin du film.