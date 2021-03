Un film tourné en Creuse pendant le premier confinement

Il y a un an, un réalisateur parisien et sa compagne artiste, venus voir des amis en Creuse, se sont retrouvés confinés en pleine campagne. Un temps mis à profit pour écrire et tourner un film, à deux, avec une seule caméra. Aventure singulière qui ne s'arrête pas là ...

Il y a tout juste un an, on était à la veille d'être confinés pour la première fois. Marc Lahore, un réalisateur parisien, et sa compagne étaient chez des amis en Creuse pour tester une caméra, et se sont retrouvés confinés deux mois dans une ferme, dans un petit hameau près de Vallière dans le sud creusois. "Quitte à être au vert, on s'est dit que le temps de voir ce qui allait se passer, on serait plus à l'aise ici, et ce fut le cas", se souvient Marc Lahore.

Le réalisateur testait sa caméra pour préparer un documentaire sur sa compagne, Julieta Salz, artiste circassienne qui devait partir deux mois à New York pour présenter un spectacle de cirque à Broadway. Mais le spectacle a été annulé à cause de la pandémie de Covid 19, et le projet de documentaire de fait tombait lui aussi à l'eau. "_Tous nos projets s'arrêtaient d'un coup d'un seul_. Alors quitte à avoir du temps devant nous et une caméra, on s'est dit qu'on allait écrire un film, le tourner, le réaliser, le jouer. Tout faire à deux ! Et ça nous a demandé énormément de créativité" explique Marc Lahore. Un vrai challenge d'autant que le réalisateur et l'artiste craignaient que tout le monde ait la même idée, alors ils se sont démenés pour être le plus original possible, avec un scénario tout un mouvement "et énormément de relances dramatiques, des scènes chorégraphiées, pour éviter de filmer "ma vie pot de fleur".

Un défi pas simple à relever avec des moyens extrêmement réduits. "Je donne la réplique dans 4 ou 5 séquences. C'était complexe à tourner puisqu'il n'y avait personne pour nous cadrer. Et on n'avait pas de trépied. On plaçait alors _la caméra en équilibre sur des tabourets, des boîtes à chaussures_, tout ce qu'on pouvait trouver ! On lançait la caméra et on tournait les prises jusqu'à quinze fois, jusqu'à être corrects tous les deux". Pour pallier le manque de moyens techniques (son, lumière), le couple a minutieusement penser et travailler la mise en scène "pour donner le meilleur de pas grand chose en fait" résume Marc Lahore.

Au bout de deux mois, le confinement était levé, le film tourné. Marc Lahore et Julieta Salz pensaient le mettre en ligne gratuitement pour les fêtes de fin d'année. Mais ça, c'était avant de rencontrer un producteur, Jokin Etcheverria, basé au Pays basque *. "A la base, c'était vraiment expérimental, pour voir ce que l'on pouvait faire avec si peu de moyens. Et puis on a donc rencontré ce producteur qui est persuadé qu'il y a moyen de donner une vraie carrière au film. Parce que c'est un film réalisé pendant le premier confinement, par des confinés, avec les interrogations que l'on avait sur le "monde d'après".

Aujourd'hui, une société de postproduction espagnole (Media attack) achève la postproduction son et image de ce long métrage. "Jokari" devrait être prêt pour l'exploitation au 1er juin prochain.

* La Fidèle production, qui a notamment co-produit Akelarre, film consacré par 5 Goyas le 6 mars dernier).