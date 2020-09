Un Finistérien sur le podium de la coupe de France du burger 2020

La coupe de France du burger by Socopa 2020 récompense un Finistérien ce lundi. Camille Loas, artisan boulanger de Pleyben, termine à la deuxième place.

Coupe de France du Burger by Socopa 2020

La coupe de France du burger 2020 a récompensé le travail d'un Finistérien ce lundi 21 septembre. Camille Loas, artisan boulanger de Pleyben, termine à la deuxième place du podium grâce à son burger "Le tourbillon du terroir" et ses produits made in France. Un burger particulièrement reconnaissable avec un pain en forme de spirale, coloré à l’encre de seiche et recouvert de graines de sésame.

La compétition a eu lieu lundi dans la journée contre 24 autres candidats pré-sélectionnés.