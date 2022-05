Un food-truck s'installe au pied de Notre-Dame de la Garde à Marseille

Saint patron de l'apéro est sous bonne garde. Sur le parking de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, côté Roucas, une nouvelle terrasse d'une cinquantaine de places a fait son apparition il y a une dizaine de jours. Les traiteurs de la "French cuisine", Jon Negre et ses associés, ont garé leur food-truck sur le parking au pied de l'édifice religieux. Le Bon Air propose bières, sodas et quelques petits plats. De quoi prendre l'apéro et désaltérer les touristes qui montent les marches à pied. "_C'est un lieu de convivialité au pied de Notre-Dame_. Ça permet de partager des bons moments, de profiter du site et du panorama de la ville de Marseille" se réjouit Jon Negre.

On a été attiré par le côté convivial de la terrasse - Hélène, touriste lyonnaise

"Ils ont des hosties en dessert ?" s'amuse Guillaume, un touriste lyonnais. Avec sa compagne Hélène, ils sont venus visiter Marseille pour le weekend. Tous les deux attendent l'ouverture du food-truck : "_On a été attiré par le côté convivial de la terrasse_. C'est beau, je trouve que ça reste dans le respect du site" juge Hélène. Ce ne sont pas les seuls touristes à vouloir en profiter, très vite dès l'installation à partir de 16h presque toutes les tables sont prises.

"Je trouve ça déplacé, c'est un lieu de recueillement, c'est pas fait pour attirer les touristes"-Reine, une fidèle de la basilique

Quelques paroissiens, en revanche, ne partagent pas cet engouement. Reine est une fidèle de la basilique : "Je trouve ça déplacé, c'est un lieu de recueillement, c'est pas fait pour attirer les touristes" critique-t-elle.

Pourtant l'idée est à l'initiative du Père Spinosa, le recteur de la basilique. Jon Negre raconte comment est né le projet : "C'est l'intention de la basilique, qui nous a contactés. Le recteur connaissait notre cuisine et il voulait développer un second lieu de restauration, saisonnier, estival". Ouvert tout l'été, jusqu'à la fin du mois de septembre, le "Bon Air" vous accueille tous les jours, de 16h à 22h, pour apprécier le coucher de soleil, un verre à la main.