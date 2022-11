Un food truck s'installe sur l'aire de l'A35 près de Colmar, c'est confectionné avec des produits locaux

C'est assez inhabituel d'en voir à cet endroit : un food truck s'est installé il y plus d'un mois sur l'autoroute A 35 près de Colmar, sur l'aire du Fronholz. De la petite restauration est proposé aux personnes de passage : les routiers, les itinérants ou encore les automobilistes.

Une petite restauration à base de produits locaux au maximum

Tout est confectionné à partir d'un maximum de produits locaux et de "fait maison". Il y a par exemple des hot-dogs avec le pain d'une boulangerie de la région de Colmar et des knacks d'Alsace, le tout fabriqué artisannalement.

Toutes les sauces d'accompagnement sont aussi faîtes maison. Il y a aussi des produits en fonction des saisons avec de la soupe aux légumes préparée en ce moment par les propriétaires du food truck. "C'est important pour nous et c'est même primordial. On ne veut pas aller acheter du tout prêt et le revendre par la suite. Notre philosophie c'est aussi de favoriser le local", explique Elodie Baumann, qui s'est installée avec son compagnon Claude.

Elodie et Claude Baumann se sont installés depuis un mois sur l'A35, près de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Une aire d'autoroute où il y a du passage

Le lieu n'a pas été choisi au hasard. " C'est mon beau-père qui travaillait à la direction des routes qui m'a soufflé l'idée. Il m'a dit qu'il y avait du potentiel ici. Les routiers et les automobilistes n'ont pas besoin de sortir de l'autoroute pour se restaurer. Il y a aussi de la place ici pour se garer," raconte Claude Baumann.

Le couple est en reconversion, Elodie travaillait dans le marketing et Claude était dans les travaux publics. Le démarrage se fait tout doucement. Les propriétaires espèrent que ce lieu soit de plus en plus incontournable. Que cela devienne une halte agréable sur l'autoroute A35, pour déguster de la petite restauration et des hot-dogs à base de produits locaux.