Un footing insolite dans le tunnel sous la Loire ce samedi à Tours

La société tourangelle Paule et Milke, spécialisée dans l'animation sportive, organise un footing peu banal ce samedi à Tours. Le parcours passera en effet dans le tunnel qui passe sous la Loire, soit 600 mètres de traversée, 4 mètres en dessous du lit de la Loire.

C'est un footing très insolite qui va se tenir ce samedi à Tours. Un footing qui va passer dans le tunnel sous la Loire ! Après le Musée des Beaux-Arts, la bibliothèque centrale et le Château de Tours, la société tourangelle dédiée aux sports originaux, Paule et Mike, propose un footing de 7 kms qui empruntera donc le tunnel qui passe sous la Loire. De Saint-Cyr-sur-Loire à La Riche, le parcours, baptisé "Courant d'Air" et d'une distance de 7 kms, prévoit 600 mètres de traversée à plus de 4 mètres de profondeur sous le lit de la Loire. L'occasion d'une sortie insolite pour découvrir les coulisses d'un équipement métropolitain hors-norme !

Cette course très originale est réservée à 50 coureurs. Inscription à www.pauleetmike.com

L'occasion de pouvoir découvrir autrement ce nouvel équipement métropolitain, actuellement en chantier, qui permettra dès septembre 2018, d'augmenter le débit de pompage des eaux usées, de raccorder les réseaux d'eau potable et même d'étendre le réseau de fibre optique.

Le tunnel en chiffres :

 620 mètres de longueur

 2,20 mètres de diamètre intérieur

 300 mètres de rayon de courbure

 4 mètres de profondeur sous la Loire

 10 mètres de profondeur pour le puit côté Pont de la Motte à Saint-Cyr-sur-Loire

Un chantier hors-norme !

 3 mois de forage

 Une foreuse de 30 tonnes / mètre

 Un banc de poussée de 550 tonnes

 Des tuyaux en béton armé de 3 mètres de longueur et de 12,3 tonnes chacun

 7 millions d'euros de travaux

