Un fourgon mousse grande puissance pour les pompiers de Gray

C'est le camion de pompier dont rêvent tous les enfants, un très gros camion rouge, hyper puissant avec un canon sur le toit qui se commande de l'intérieur de la cabine, et qui peut peut projeter de l'eau sous 15 bars ou de la mousse à 70 mètres de distance.

Les clés de ce véhicule exceptionnel ont été remises ce mercredi 24 mars 2021 au centre d'intervention principale de Gray.

Il sera opérationnel début juin, le temps de former les pompiers de la caserne à son utilisation.

Remise des clés au centre d'intervention principal de Gray des clés d'un fourgon mousse et eau grande puissance.Pour assurer la sécurité incendie à l'aérodrome de Gray © Radio France - Jean-François Fernandez

Un camion unique en Haute-Saône

Grace à ce camion, les sapeurs pompiers du SDIS 70 pourront intervenir à distance sur des gros incendies à fort rayonnement de chaleur. Un tel camion, on en voit sur les aérodromes et aéroports. C'est le cas à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la BA116 de Luxeuil-les-Bains ou encore l'aérodrome de Dole-Tavaux. C'est le matériel adapté aux feux d'avions notamment grâce à sa polyvalence, en effet il peut projeter de la mousse au lieu de l'eau, ce qui permet de protéger le matériel électrique et électronique qui une fois noyé par l'eau est inutilisable.

Remise des clés au centre d'intervention principal de Gray des clés d'un fourgon mousse et eau grande puissance.Pour assurer la sécurité incendie à l'aérodrome de Gray © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour la sécurité incendie de l'aérodrome de Gray Saint-Adrien

S'il est basé à Gray, c'est parce que l'entreprise JG Aviation, spécialisée dans la maintenance d'avions voit son activité augmenter, il fallait donc anticiper le risque.

à lire aussi L'aérodrome de Gray en Haute-Saône, site européen de référence pour les avions du constructeur suisse Pilatus

Le conseil départemental de la Haute-Saône a financé la totalité des 430.000 euros de cet engin, pour le président du département Yves Krattinger cette dépense est utile pour tout le département, et même au delà, car il peut intervenir sur des feux industriels importants dans les départements voisins.

Le fait générateur, c'est l'entreprise JG Aviation qui est sur l'aérodrome, qui fait de la maintenance sur des aéronefs et donc il y a forcément un risque, et un risque particulier qui est différent des risques traditionnels.

Yves Krattinger.

Robert Morlot président du SDIS70 remet les clés au Colonel Stéphane Heleu. © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour des feux industriels importants

Ce camion pourra être armé pour intervenir sur des incendies industriels, en Haute-Saône bien sur mais aussi dans l'Aire Urbaine, dans les Vosges, La Haute-Marne ou le Doubs. Le temps de déplacement du camion sera rentabilisé dès qu'il s'agit de feux qui durent des heures.

C'est le seul camion de ce type en Haute-Saône, il est trois fois plus puissant qu'un camion classique explique le colonel Stéphane Helleu, patron du SDIS de Haute-Saône.

Un fourgon classique de lutte contre l'incendie va transporter entre deux et trois mille litres d'eau, dans ce camion là nous en avons 10.000. En termes de pompe, c'est à dire de capacité à projeter de l'eau, nous avons sur le toit de ce camion la capacité avec un canon de 3000 litres minute. Une lance classique d'un sapeur pompier, c'est 500 litres minute. Donc on est vraiment en capacité de pouvoir attaquer des feux particuliers sur des aéronefs ou très conséquent.

Détails arrière du fourgon mousse et eau grande puissance. © Radio France - Jean-François Fernandez

Ce camion est particulièrement adapté à des feux d'entrepôts avec notamment un travail en plus grande sécurité pour les pompiers, puisque le fait d'avoir par exemple un canon sur le toit permet de ne pas exposer les sapeurs pompiers aux flux thermiques et permet d'attaquer à distance. D'un puissance de 15 bars, la portée de plus de 60 mètres du canon de toit permet d'attaquer un feu conséquent. C'est très important pour les pompiers car qui dit feu conséquent dit gros rayonnement et donc, à un moment ou à un autre exposition des sapeurs pompiers à des dangers que l'on peut plus facilement éviter dorénavant.

Détail latéral avec les tuyaux. © Radio France - Jean-François Fernandez

Un temps de formation

La mise en service opérationnelle de ce camion grande puissance est prévue pour début juin 2021. Le temps de former les pompiers de la caserne de Gray qui seront amenés à intervenir avec cet engin. Il faut d'abord être titulaire du permis poids lourd. Apprendre à manoeuvrer avec ce camion de très gros gabarit qui pourra emprunter des petites routes départementales escarpées.

La formation portera aussi sur l'utilisation de la partie lutte conte les incendies de ce camion, en raison de sa très grande puissance et de la spécificité de l'utilisation de la mousse.

Remise des clés au centre d'intervention principal de Gray des clés d'un fourgon mousse et eau grande puissance. © Radio France - Jean-François Fernandez

La fixe technique de ce camion unique en Haute-Saône :

1 citerne d'eau de 10 000 litres

1 citerne d'émulseur de 1 000 litres

1 pompe de 6 000 l/min sous 15 bars

2 lances canon portatives auto oscilantes 2 000 l:min

2 lances DN65 1 000 l/min avec fût mousse

2 appareils respiratoires isolants

Ce camion est alimenté par 4 lignes d'aspiration, dispose par ailleurs d'une autoprotection lui permettant d'être positionné à proximité d'un flux thermique important. Sa lance canon radiocommandée de 4 000 l/min avec fût mousse, placée sur le toit du véhicule, peut être utilisée lorsque le véhicule est en mouvement (15 km/h)

Le fourgon mousse et eau grande puissance de Gray. © Radio France - Jean-François Fernandez

En ce qui concerne la propulsion, c'est un camion Man 6x4 de 400 cv.

Vue latérale du fourgon. © Radio France - Jean-François Fernandez