Un Français remporte plus de 83 millions d'euros à l'Euro Millions

83.397.527 euros. C'est le montant exact du jackpot remporté par un Français mardi lors du tirage de l'Euro Millions, a annoncé mercredi la Française des Jeux. Ce gain est le sixième plus important enregistré en France depuis le lancement du jeu européen en 2004, le plus important en 2017. L'identité du gagnant n'a pas été communiquée, ni le lieu de validation du ticket.

Troisième gagnant français depuis le lancement de la nouvelle formule

La cagnotte avait été mise en jeu le 17 mars, elle était initialement d'un montant de 17 millions d'euros. Mais faute de gagnant, elle avait été augmentée sept fois, pour atteindre la somme de 83.397.527 euros.

Deux Français avaient déjà remporté le jackpot de l'Euro Millions nouvelle formule, lancé en septembre 2016, avec des gains de 39,33 millions d'euros et 61,14 millions. Dans cette nouvelle formule, le pactole mis en jeu au premier tirage est de 17 millions d'euros, contre 15 millions d'euros précédemment. Il augmente plus rapidement quand il n'y a pas de gagnant et peut atteindre jusqu'à 190 millions d'euros.