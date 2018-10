Pour dénoncer la pollution, un Francilien a décidé de faire le tour du périphérique parisien à pied ce mercredi. Il est parti ce matin à 08h00 de la Porte de Charenton direction Porte de Bercy. Il est arrivé à son but vers 17h00 après avoir parcouru 35 kilomètres.

Paris, France

Faire le tour du périphérique parisien à pied : c'était le projet d'un Francilien qui vit à Montereau (Seine-et-Marne). Il l'a réalisé ce mercredi.

Xavier Vatin s'est mis à la marche l'été dernier. En 2017, il a d'abord fait une course à pied à Paris et puis il s'est pris de passion pour la randonnée. Il s'est lancé dans un tour de l'Ile-de-France par le GR1 et il a bouclé les 600 kilomètres en 13 jours.

Depuis, le virus de la marche à pied ne l'a plus quitté. Après ce périple, il a imaginé un nouveau défi. Il a décidé de faire le tour du périphérique parisien à pied pour dénoncer la pollution.

Une marche pour dénoncer la pollution qui n'a pas mobilisé les foules

C'est avec un masque de protection sur le visage et une petite gourde d'eau qu'il a entamé sa marche de 35 kilomètres de la porte de Charenton à la Porte de Bercy, ce mercredi matin à 08h00. Une marche assez solitaire car il avoue, avec un peu de déception dans la voix, que ceux qui suivaient sa préparation sur les réseaux sociaux ne se sont pas déplacés comme prévu pour le soutenir le long du parcours.

Il était venu porte de Versailles en juillet 2018 pour repérer le trajet et faire connaitre son initiative. Durant sa marche ce mercredi, il a donc pu véritablement longer le périphérique. "La plupart du temps j'étais à moins de 100 mètres", dit-il "sauf du côté de la Porte de Champerret". "Autour du périphérique, c'est très sale", constate Xavier Vatin qui ajoute que beaucoup d'endroits lui ont semblé être à l'abandon et que pas mal de boutiques étaient fermées. Il avoue que cela l'a choqué.

Bientôt un tour de la Seine-et Marne

Après le tour du périphérique à Paris, Xavier Vatin va se lancer dans le tour de la Seine-et-Marne. A partir du mois de janvier 2019, il marchera deux jours par mois le mercredi. Il pense boucler la boucle en juillet 2019.

On peut suivre ses "aventures" sur Facebook (@coureuretfils) et sur son site où il poste des photos et des vidéos.