Un funambule va effectuer, à 100 mètres du sol, une traversée entre deux éoliennes à La Selle-Craonnaise

Il y aura du spectacle ce vendredi 21 avril dans le Pays de Craon et il faudra lever les yeux au ciel. A l'occasion de l'inauguration par les sociétés BayWa r.e. et Quénéa des six éoliennes de Grande Lande sur les communes de Saint-Michel-de-la-Roë et de La Selle-Craonnaise, Benoît Brume, funambule et champion du monde de highline, va effectuer une traversée entre deux éoliennes distantes de plus de 250 mètres, sur un câble tendu à une centaine de mètres de hauteur. Une performance sportive qui a nécessité plusieurs semaines de préparation technique.

ⓘ Publicité

Benoît Brume : Dompteur de vide

L’association les Sanglés de l’Ouest proposera par ailleurs au public une initiation à cette spectaculaire discipline, au sol cette fois, lors de la journée d’inauguration.

SLACKLINE 420m long | 250 meters above the ground | Stunning drone shot