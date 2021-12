Un futur prêtre rochelais venu du Bénin pour "servir l'Eglise française"

Cette cérémonie, c'est un peu comme une remise de diplôme. Oscar Akoha est stressé forcément, mais aussi très heureux. La tenue qu'il va porter ce dimanche 19 décembre à l'église Saint-Sauveur de La Rochelle, attend patiemment sur un cintre, après avoir été essayée puis minutieusement repassée. "Tout est prêt", affirme cet homme de 35 ans, qui va officiellement devenir diacre, devant 200 à 300 personnes. Dernière étape, obligatoire, avant d'être prêtre. C'est son objectif. Oscar Akoha a quitté son pays d'Afrique, le Bénin, pour "servir l'Eglise française".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On jouait à faire le prêtre

Désormais, l'homme d'église va pouvoir faire des sacrements, les mariages, baptêmes, obsèques. Et aussi épauler le prêtre pendant la messe. Cela se concrétise donc pour lui, qui a commencé son parcours dans la religion à 18 ans. "Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, éclaire Oscar Akoha. Pendant près de trois ou quatre ans, un prêtre m'a accompagné, puis a fini par me dire que je pouvais entrer au séminaire."

Une carrière difficile à accepter pour sa famille

Il découvre la religion quand il est petit. Dans une famille pas très pratiquante, c'est sa tante qui l'inscrit au catéchisme. "Avec des copains, on jouait à faire le prêtre, on ne savait pas ce que c'était, j'étais curieux", se souvient-il. Puis avec les années, Oscar est tout de même attiré par la parole de Dieu. "La première fois que j'en ai parlé à mes parents, ça n'a pas été facile, surtout mon père, avoue-t-il. _Lui me voyait devenir avocat, médecin_, et non pas embrasser une carrière dans la religion". Mais personne ne s'y oppose fermement.

Après des études de psychologie, Oscar décide de partir en France. "Il y a des prêtres qui venaient en mission dans notre pays, pour annoncer l'Evangile. Et quand ils nous ont dit comment c'était en France, moins de fidèles qu'avant, j'ai eu envie, moi aussi, de quitter le Bénin pour partir en France et aider l'Eglise." Il passe d'abord par Angers, y fait un Master de psychologie, avant d'atterrir, presque par hasard, à La Rochelle.

"J'ai rencontré l'évêque, il m'a proposé de venir en stage dans le diocèse", se rappelle l'homme d'église. C'était il y a trois ans. Et maintenant, Oscar Akoha n'a plus que quelques mois à patienter avant de passer prêtre, dans six mois normalement.