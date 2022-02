Un futur-wagon restaurant arrive à Niversac

C'est une vieille dame, quasi centenaire, qu'il ne faut pas bousculer. Cette voiture date de 1929. Elle transportait les voyageurs en 3ème classe pour le compte de la Compagnie Ferroviaire de Paris-Lyon à la Méditerranée. C'était en plus, une voiture "sanitarisable". Elle pouvait transporter les blessés de guerre grâce à ses portes sur les côtés. Cette vieille voiture inscrite au patrimoine industriel du 20ème siècle croupissait à Limoges après avoir été vandalisée et tagguée par des mains bien peu respectueuses. Mais c'est de l'histoire ancienne, la vieille dame reprend du service à Niversac!

Une voiture transformée en restaurant

La ville de Boulazac-Isle-Manoire a donc acheté la vieille voiture pour 2200 euros au Conservatoire Ferroviaire des territoires Limousin-Périgord qui veillait sur elle. ( Ce même conservatoire a rénové une vieille locomotive utilisée dans "On a retrouvé la 7 eme compagnie"). Elle a été transportée a Angoulême où elle a subi un premier coup de frais. Puis elle a été acheminée en deux morceaux à la gare de Niversac, sur les plateaux de semi remorque, la voiture d'un côté, les bogies de l'autre. Elle est arrivée lundi après-midi.

Les bogies de la voiture de 1926 sont arrivés les premiers © Radio France - Valérie Déjean

La cabine a été déposée par deux grues sur les rails installés par des cheminots bénévoles, des "taupiers" qui travaillent à la conservation du patrimoine ferroviaire. Elle sera tout près de l'ancienne gare de marchandise qui accueillera l'office de tourisme du Grand Périgueux, et pas très loin non plus de l'ancien château d'eau qui alimentait les locomotives à vapeur. Lui aussi a été rénové.

L'ancienne voiture sera installée tout près de l'ancienne gare de marchandise transformée en office de tourisme © Radio France - Valérie Dejean

Les travaux pour transformer la voiture en brasserie devraient être menés en suivant pour un montant global de 100 000 euros. Reste à savoir qui prendra la gérance de ce nouvel établissement très atypique doté d'une belle terrasse. La question n'est pas encore tranchée.