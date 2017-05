Un gala international de catch en juin dans la Drôme

Une quinzaine de catcheurs venus du monde entier s'affronteront sur le ring à Saint-Vallier, samedi 10 juin 2017. Un gala organisé par le Lions Club pour la bonne cause.

Un gala international de catch dans le Nord Drôme !

Le 10 juin prochain, le complexe des deux rives de Saint-Vallier accueillera une quinzaine de catcheurs parmi les meilleurs du monde.

On nous promet d'ailleurs la meilleur affiche européenne ce jour-là: 7 matches avec 15 catcheurs de 9 nationalités. Ces messieurs pèsent de 85 à 226 kg (le catcheur le plus lourd d'Europe sera présent). Mais deux femmes sont aussi engagées.

Un véritable show à l'américaine lors du gala du 10 juin à Saint-Vallier Copier

Pour la bonne cause

C'est le nouveau président du Lions Club Saint-Rambert - Saint-Vallier, l'ancien champion cycliste Bernard Vallet qui a eu cette idée. Chaque année, le club doit organiser une opération caritative. Lui voulait créer un événement autour du sport. Nous sommes loin de la petite reine, mais "le catch on n'en voit plus... C'est l'occasion de faire découvrir le catch à des personnes qui n'en ont jamais vu".

Bernard Vallet veut distribuer une partie des bénéfices à l'ASSE Coeur Vert de Saint-Etienne, qui vient en aide notamment aux enfants malades.

L'organisateur Pierre Fontaine, le catcheur Gianni Leone et le président du Lions Club de St-Rambert - St-Vallier Bernard Vallet lors de la présentation du gala de catch © Radio France - Florence Gotschaux

Un show à l'américaine

Ce gala aura lieu au complexe des deux rives. Une salle idéale, juge l'organisateur Pierre Fontaine. "C'est vraiment une arène. On peut y mettre 2.000 personnes et ça peut vite ressembler à un chaudron".

Une gala de catch à Saint-Vallier, samedi 10 juin 2017 Copier

"On raconte des histoires" confie le catcheur suisse Gianni Leone, qui combattra le 10 juin. "On a chacun son personnage. Il y a des personnages que le public aime bien, d'autre qu'il n'aime pas. On raconte des histoires. C'est le gentil contre le méchant, David contre Goliath..."

Il y a peu de gala de catch dans le Sud, estime de son côté Pierre Fontaine, contrairement au Nord de la France (sans parler des Etats-Unis).

"On va essayer de transformer Saint-Vallier en capitale européenne du catch, parce qu'il n'y aura pas de plus gros show ce soir-là qu'à SaintVallier", assure le promoteur de la ICWA qui organise l'événement.

Deux heures à deux heures et demi de show à l'américaine.

15 catcheurs s'affronteront sur le ring, le 10 juin 2017 à Saint-Vallier © Radio France - florence Gotschaux

TARIFS: de 15 à 30 € pour les adultes. 5 € pour les enfants en tribune 02.

Vente au guichet le soir du gala. Préventes dans les offices de tourisme de Saint-Vallier, Annonay, Tain-Tournon et Valence-Romans.