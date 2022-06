Un galet alsacien atterrit en Moselle pour remercier les pompiers

C'est un clin d'oeil qui a touché les sapeurs de Sierck-les-Bains (Moselle). Sur leur page Facebook, ils expliquent : "Un galet voyageur a fait une petite halte à Sierck-les-Bains". Il s'agit en fait d'un beau projet, qui a vu le jour en Alsace, et qui consiste à faire passer un galet peint de caserne en caserne : "Merci à vous les pompiers, qui êtes toujours là quand nous avons besoin de vous, quelque soit l'urgence. Volontaire ou pro, on vous aime. Hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie en intervention".

"Remercier tous les pompiers de France"

Le principe de ce périple est détaillé dans un courrier qui accompagne l'objet : "𝘉𝘰𝘯𝘫𝘰𝘶𝘳 𝘢̀ 𝘵𝘰𝘶𝘴. 𝘊𝘦𝘤𝘪 𝘦𝘴𝘵 𝘶𝘯 𝘨𝘢𝘭𝘦𝘵 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘦𝘳 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘮𝘱𝘪𝘦𝘳𝘴, 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘴 𝘥𝘦 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦. 𝘐𝘭 𝘷𝘰𝘺𝘢𝘨𝘦 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘴𝘦𝘳𝘯𝘦 𝘦𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘦𝘳𝘯𝘦, 𝘥𝘦𝘱𝘶𝘪𝘴 𝘭'𝘈𝘭𝘴𝘢𝘤𝘦. 𝘚𝘰𝘯 𝘣𝘶𝘵 𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘦 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘵𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘢𝘴𝘦𝘳𝘯𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤̧𝘢𝘪𝘴𝘦𝘴 𝘢𝘧𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘦𝘳 𝘵𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘦𝘴 sapeurs-pompiers. 𝘐𝘭 𝘢 𝘦́𝘵𝘦́ 𝘳𝘦́𝘤𝘶𝘱𝘦́𝘳𝘦́ 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘶𝘯𝘦 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘦́ 𝘖𝘱𝘦́𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 3𝘦̀𝘮𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘪𝘦. 𝘝𝘦𝘶𝘪𝘭𝘭𝘦𝘻 𝘦𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘪𝘯 𝘦𝘵 𝘯'𝘩𝘦́𝘴𝘪𝘵𝘦𝘻 𝘱𝘢𝘴 𝘢̀ 𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘦́𝘤𝘰𝘶𝘷𝘳𝘪𝘳 𝘢̀ 𝘥'𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦𝘴 unités opérationnelles."

Le galet va repartir vers de nouvelles aventures

Le galet en question a été apporté dans cette caserne par un agent de Sierck, qui exerce également à Sarreguemines (où le galet se trouvait précédemment). Émus par la démarche, les pompiers de Sierck-les-Bains comptent bien continuer ce relai du cœur : "nous souhaitons saluer cette démarche emplie de bienveillance qui nous a énormément touché : une petite initiative positive, très simple et en même temps si symbolique !"

Ils ajoutent : "Un grand merci à l'initiateur de ce projet et bien sûr, c'est avec une immense fierté que nous allons laisser repartir ce galet dans sa belle expédition, en espérant avoir de ses nouvelles quant à ses chemins !"