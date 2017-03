Un garage automobile itinérant pour les habitants du Plateau de Millevaches

Un garagiste presque à domicile ! C'est sur le Plateau de Millevaches. Installé à Faux-la-Montagne, Samuel Baizeau a lancé cet hiver "Un garage dans mon village", un garage automobile itinérant.

Arrivés il y a un an et demi de Haute-Savoie, Samuel Baizeau et sa petite famille ont posé leurs valises à Faux-la-Montagne. C'est au cours de sa formation de mécanicien à l'Afpa de Guéret qu'il eu l'idée de créer Un garage dans mon village : un camion et une petite tente installés sur les places des villages : "je traversais tous les jours des villages qui me paraissaient complètement fermés, mais j'ai découvert qu'il y avait encore de la vie. En tant que futur mécanicien, ce serait chouette d'apporter un service de mécanique à ces gens là, pour éviter qu'ils se déplacent loin de chez eux."

Samuel Baizeau dans son camion avec tous ses outils © Radio France - Valérie Mosnier

Le concept a été lancé cet hier, en novembre "c'était un peu difficile, en Creuse on peu avoir de la neige et des températures assez basses, venant de la Haute-Savoie ce n'est pas un problème pour moi, mais pour mes outils c'était un peu plus compliqué" explique Samuel Baizeau qui pense à travailler dans un hangar l'hiver et d'assurer ses tournées du printemps à l'automne.

Super initiative - Pascal, un client

Mais les clients sont au rendez-vous "C'est une très bonne initiative, sur le plateau y'a beaucoup de kilomètres à faire à chaque fois" résume Pascal qui est bien content de trouver ce service sur sa commune de Faux-la-Montagne. Florent, lui s'arrête quelques minutes avant d'aller voir ses brebis : "le fait qu'il soit sur la place du village, tous les jours je passe devant, je vous quand il est là et du coup je m'arrête. des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, appeler le garagiste.. Il est là, on regarde et puis c'est fait !"

Pour l'instant, Samuel Baizeau est à Faux-la-Montagne et à Saint-Marc-à-Loubaud, mais espère bien étendre son service aux communes alentours.

Contact Un garage dans mon village / Samuel Baizeau : 07.63.20.60.28

