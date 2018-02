Un garage en self-service pour réparer soi-même sa voiture à Bernis

Par Sylvie Duchesne, France Bleu Gard Lozère

A Bernis près de Nîmes, on peut s'occuper soi-même des réparations de sa voiture. C'est ce que propose Self Auto Repar, un self garage ouvert depuis quelques mois. Ici, c'est le client qui est le mécanicien.