Les sept départements franciliens profitent de la Saint-Valentin pour faire connaitre leur amour des départements au président de la République. Ils ont envoyé ce mercredi 14 février 2018 un gâteau en forme de cœur à Emmanuel Macron.

Sur ce Fraisier réalisé en Essonne, on peut lire "J'aime mon département". Et c'est signé par les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, l'Essonne et les Yvelines.

Les présidents de ces départements ont choisi l'humour pour montrer leur détermination à défendre l'échelon départemental aujourd'hui menacé de suppression.

Les départements rassemblent 12 millions de Franciliens

Pour Jean-Jacques Barbaux, Président de Seine-et-Marne, Pierre Bédier, Président des Yvelines, François Durovray, Président de l’Essonne, Patrick Devedjian, Président des Hauts-de-Seine, Stéphane Troussel, Président de Seine-Saint-Denis, Christian Favier, Président du Val-de-Marne et Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Val-d’Oise «les départements oeuvrent chaque jour pour 12 millions de Franciliens. Garant d’un service public de proximité efficace, ils sont la clé de voûte de la solidarité nationale envers les plus fragiles. Avec ce geste symbolique, nous voulons simplement rappeler au Président de la République en ce jour spécial que le département est un échelon utile et indispensable auquel les Franciliens sont très attachés".