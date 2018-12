Un geste de solidarité se transfrome en cauchemar à Marnay (Vienne)

Marnay, Vaux, Vienne, France

Pour les élus de ce village de près de 700 habitants, l'idée c'était "face à la détresse de certains administrés, on a décidé de donner 30 euros par foyer fiscal". Une démarche originale que justifie Christian Chaplin par ses mots : "on n'est pas là pour prendre des impôts, on est là aussi quand on peut le faire de redonner une petite aide"

Le trésor public retoque en l'état la délibération des élus

Le souci c'est que pour l'administration fiscale, pas du tout habituée à ce type de démarche, il faut que ça rentre dans les clous. Or selon le maire, la délibération votée n'emploierait pas les bons termes. Il faut donc revoter pour soumettre cette délibération au fisc qui la transmettra au préfet qui lui aura deux mois pour valider ou non. Quant au mode de versement, le trésor public affirme qu'il faut nécessairement en passer par des mandats individuels.

"Une usine à gaz" pour le maire

Avec tout cela, "on ne va pas donner, si on arrive à le donner, l'argent avant l'été" déplore le maire qui demande un peu de simplicité et pas de monter "une usine à gaz, comme on sait si bien le faire en France", conclue-t-il.