Un Geyser de 10 mètres de haut observé entre la Corse et Montecristo

La navigation est interdite depuis le 16 mars dans le secteur du Scoglio d'Africa, près de l'île de Montecristo, en face de la côte orientale de la Corse. Une interdiction prononcée par la capitainerie de Portoferraio après le récit étonnant de plusieurs pêcheurs de l'île d'Elbe.

Jeudi 16 mars, au large de l'île de Montecristo et de la côte orientale de la Corse, des pêcheurs de Campo Nell'Elba viennent relever leur filets, et c'est là, près du Scogliu d'Africa, qu'ils ont eu la surprise de se trouver nez à nez avec un geyser de gaz, de boue et de détritus, haut d'au moins une dizaine de mètres et couvrant une surface de plusieurs dizaines de mètres carrés.

localisation google Scoglio d'Africa - Google

Prudents et sans doute inquiets, les pêcheurs ont fait demi-tour pour prévenir les autorités qui ont immédiatement interdit la zone à la navigation et depuis cherchent une explication. Les habitants de l'archipel toscan avouent, depuis longtemps déjà, entendre des bruits de bouillonnement d'eau, mais c'est la première fois qu'il y a des témoins. Les scientifiques évoquent un phénomène lié à une activité géophysique sous-marine, mais n'ont pas, pour le moment, de véritables explications et procèdent actuellement à des études approfondies, notamment des investigations magnétiques, des fonds marins du secteur.

L'article de IL TIRRENO