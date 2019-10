Un gilet en laine ayant appartenu à Kurt Cobain, le leader de Nirvana, mis aux enchères

Un gilet en laine porté par le leader de Nirvana, Kurt Cobain, lors d'un concert en 1993 est mis aux enchères lors d'une vente, les 25 et 26 octobre. Il pourrait être vendu entre 200 000 et 300 000 dollars.

Un gilet en laine, couleur vert olive, avec un trou de cigarettes : voilà l'objet culte mis aux enchères lors d'une vente les 25 et 26 octobre à New-York et sur Internet. Ce vêtement est celui de Kurt Cobain, leader du mythique groupe de rock Nirvana. Le chanteur avait porté ce gilet lors de l'enregistrement du concert "Unplogged" en 1993. Il est mis en vente aux cotés de 700 objets, tous proposés par "Icons et Idols : Rock'N'Roll", la vente organisée par la maison Julien's Auctions.

Une première vente à 137 500 dollars

C'est la seconde fois que le gilet est vendu aux enchères. La première fois, c'était en 2015 et il avait été adjugé pour 137 500 dollars. Pour cette seconde vente, le prix de départ est de 50 000 dollars. Mais selon Darren Julien, le PDG de la maison de vente, il pourrait être vendu entre 200 000 et 300 000 dollars. "Ce gilet, c'est le summum de tous les vêtements qu'il ait jamais portés", explique-t-il. Il est d'autant plus mythique que le concert avait été enregistré moins de six mois avant le suicide du chanteur, à l'âge de 27 ans. Le disque n'avait été mis en vente qu'après la mort de Kurt Cobain.

Autre pièce de choix de cette vente : la guitare Fender Mustang pour gauchers, utilisée par Kurt Cobain durant la tournée "In Utero". Elle pourrait atteindre jusqu'à 500 000 dollars. Parmi les autres reliques proposées à la vente cette semaine figurent une veste de velours noir portée par Micheal Jackson pour le 65e anniversaire d'Elizabeth Taylor, des guitares ayant appartenu à Elvis Presley, Paul McCartney et Madonna, et des paroles de chanson manuscrites, comme "Mr. Tambourine Man" de Bob Dylan.