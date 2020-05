Un Girondin gagne le jackpot à l'EuroMillions : il empoche 18 millions d'euros

C'est le troisième Français qui remporte un jackpot EuroMillions cette année. Le gain de plus de 37 millions d'euros - que ce joueur girondin partagera avec un autre gagnant anglais - le place dans le top 3 des plus gros gains FDJ remportés en Gironde.

Voilà plus de 12 ans que le jackpot à l'EuroMillions n'avait pas été remporté en Gironde. Mardi 26 mai 2020, deux joueurs ont validé la combinaison gagnante : 4 – 9 – 14 – 21 – 27, étoiles 4 et 6.

Un Girondin et un Anglais. Ils se partagent donc le jackpot de 37 143 480 euros, ce qui revient à un gain de 18 571 740 euros chacun.

Le troisième plus gros gain remporté en Gironde

Ce jackpot se hisse à la troisième place des plus gros gains remportés en Gironde et à la cinquième place en Nouvelle-Aquitaine. Le gain le plus important gagné en Gironde revient à l'artisan-boucher de Bègles qui avait remporté 26 millions d'euros en 2004. Ce gain avait bouleversé la vie de ce quadragénaire qui a mené grand train avant de connaitre des déboires avec la justice et de mourir d'une maladie 13 ans plus tard. Son histoire a incité la FDJ à protéger l'anonymat des vainqueurs de loteries et à améliorer leur accompagnement.

La FDJ ne communiquera la ville et le nom du point de vente où a été validée la combinaison gagnante qu'après le versement du gain.