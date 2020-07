Un glacier ambulant de Moselle-est enchaîne les cornets avec les températures en hausse

Avec l'été et les températures qui passent largement le cap des 30 degrés, Dominique Piroth fait le plein. Ce glacier ambulant forbachois sillonne le secteur depuis 42 ans pour rafraîchir les clients.

Chez Dominique Piroth, on vend de la glace artisanales, "fabriquées à Sarreguemines". Depuis 42 ans, il sillonne Forbach, Stiring-Wendel et Petite-Rosselle à bord de son camion ambulant pour vendre des glaces. Alors en ce mois de juillet particulièrement chaud, il fait largement le plein. Les meilleurs jours, il vend 200 à 300 cornets de glace.

Un visage familier

Ce qui fait surtout la marque de fabrique de Dominique Piroth, c'est la musique qui annonce l'arrivée de sa camionnette. Un air de French Cancan qui réveille tout un quartier. "Tous les jours, même endroit, même heure." Et c'est finalement une clientèle d'habitués qui l'attend régulièrement au bord du trottoir. Comme Gérard, qui, dès qu'il entend la musique, sors avec ses deux petites-filles. "C'est vrai que par un temps pareil, on peut manger beaucoup de glaces".

Beaucoup d'enfants se pressent devant le camion de Dominique. © Radio France - Arthur Blanc

Depuis qu'il a commencé, Dominique Piroth suit exactement le même parcours. Et ce n'est pas la retraite qu'il a prise l'an dernier qui le stoppe. "Qu'est-ce que je ferais à la maison chez moi ? Rien, donc je fais les glaces." Une ambiance qui ne quitte pas ce glacier de 66 ans qui aimerait continuer le plus longtemps possible, au-delà des 70 ans. Avec des nouveautés ! La dernière en date ? Une glace saveur Kinder Bueno que France Bleu Lorraine vous conseille vivement.

Dépêchez-vous pour en profiter, Dominique range le camion fin août. Il le troque en hiver par une petite locomotive qui lui permet de vendre des marrons chauds. Partez donc à sa recherche, il sillonne le secteur tous les après-midi, jusqu'à 18h. "Avant je le faisais jusqu'à 22h, et il y avait énormément de clients ! Mais maintenant, j'aime être chez moi le soir", conclut-il.