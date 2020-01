Un glacier Briviste représente la France à la coupe du Monde des desserts glacés

Brive-la-Gaillarde, France

Un Briviste défend les couleurs de la France à la coupe du Monde des desserts glacés. Adrien Lamy, dont la famille tient une chocolaterie dans le centre-ville de la cité gaillarde, fait partie des quatre membres de l'équipe de France engagés dans la compétition à Rimini, en Italie, à partir de ce samedi 18 et jusqu'à ce mardi 21 janvier.

" Un rêve pour tout glacier "

C'est la première fois que le Briviste défend la France. Alors, pour être fin prêt, Adrien Lamy a passé beaucoup de temps, ces dernières semaines, près de la turbine à glace installée dans les locaux de l'entreprise familiale pour préparer cette compétition qui a valeur de Graal. " C'est un rêve pour tout glacier car _c'est l'un des plus beaux concours_. Il y a celui-ci et celui des meilleurs ouvriers de France ". Les mains dans le chocolat depuis qu'il a 16 ans, le Briviste de 28 ans se prend de passion pour la glace au cours de sa formation en apprentissage. Le rêve devient réalité en mai 2019 avec une sélection obtenue après avoir remporté un concours national. Une à deux fois par mois, il s'est depuis retrouvé avec ses coéquipiers pour travailler ensemble. " On a trouvé nos marques, mais il y a toujours des détails à régler ".

Une série de desserts glacés à réaliser

En quatre jours de compétition, ils doivent réaliser un entremet glacé, une vérine glacée, une glace salée, une pièce en nougatine, une sculpture sur glace et des petits gâteaux glacés. Le poids des pièces est imposé, les ingrédients aussi car ce sont ceux de marques partenaires de l'événement. Le thème, libre, choisit par le quatuor est tenu secret. " Chaque équipe essaye de regarder si l'une ou l'autre a fait fuiter quelque chose " justifie Adrien Lamy, " alors on tient à rester discret, principalement pour que notre thème ne soit pas repris " par l'un des onze autres équipes en compétition. Il s'autorise simplement à donner le secret d'une glace bien réussie. " Dans une glace, certains éléments gèlent et d'autres pas. La meilleur glace, goût mis à part, sera celle qui aura une très bonne texture et une très bonne tenue. C'est ce qu'on appelle la technologie de la glace. Il faut calculer à quelle température elle sera bonne à servir ".

La famille et les collègues au soutien

Tenante du titre, la France va essayer de conserver sa couronne : elle détient quatre sacres, tout comme l'Italie qui sera à n'en pas douter un adversaire particulièrement coriace. A cette occasion, la chocolaterie briviste est fermée pour plusieurs jours : une dizaine de membres de l'entreprise vont sur place pour encourager Adrien Lamy.